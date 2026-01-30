Pneumologo Papi | In pazienti con Bpco dupilumab riduce riacutizzazioni del 30%

Il pneumologo Papi spiega che il farmaco dupilumab, già usato in altri Paesi e ora approvato anche in Italia, può ridurre del 30% le riacutizzazioni nei pazienti con Bpco. La decisione dell’Ema apre nuove possibilità di trattamento per chi soffre di infiammazione eosinofila e ha già provato tutte le terapie disponibili senza successo. Presto, anche in Italia, il farmaco sarà rimborsato dal sistema sanitario.

Roma, 30 gen. (Adnkronos Salute) - Già disponibile in 60 Paesi, compresa l'Italia, per il trattamento di altre patologie, dupilumab - ora approvato dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) per la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) e presto rimborsato nel nostro Paese - "è un passo in avanti per quei pazienti che presentano infiammazione con eosinofili nel sangue periferico e riacutizzazioni", nonostante siano già sottoposti "alla massima espressione della terapia. L'obiettivo è ridurre le riacutizzazioni. Un paziente fumatore con sintomi quali tosse e catarro va sottoposto a una spirometria per evidenziare l'ostruzione bronchiale e ricevere una diagnosi" e l'adeguata terapia.

