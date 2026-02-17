FantaSanremo 2026 | la lista dei Bonus e dei Malus
FantaSanremo 2026 ha annunciato i Bonus e i Malus, perché i giocatori devono capire come influenzare i punteggi. La lista include nuove regole che premiano o penalizzano i partecipanti, come punti extra per alcune performance e penalità per altri comportamenti. Per ottenere un vantaggio, bisogna analizzare attentamente queste novità prima di schierare la propria formazione.
Mettiamo da parte le sensazioni e prendiamo in mano la calcolatrice. Per vincere al FantaSanremo 2026 non basta avere l’artista più ascoltato su Spotify; serve studiare il meta del gioco. Il regolamento di quest’anno è un campo minato di opportunità e trappole statistiche. Abbiamo analizzato il PDF ufficiale riga per riga: ecco la lista definitiva e ragionata di ogni singolo punto che i vostri artisti potranno guadagnare (o perdere) sul palco dell’Ariston. Salvate questa pagina, vi servirà durante le dirette. In breve. Il Jackpot: Il vincitore del Festival porta a casa +100 punti.+2. La “Death Zone”: L’ultimo classificato subisce un malus di -27 punti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Fantasanremo 2026, tutto quello che c’è da sapere: le quotazioni degli artisti in gara, le nuove regole, i bonus e i malus
Il Fantasanremo 2026 si avvicina, e questa volta il motivo è il grande interesse dei fan per le nuove regole e le quotazioni degli artisti in gara.
FantaSanremo 2026: il regolamento, bonus e malus, consigli per vincere, novità e quando iscriversi al fantasy game legato al Festival
Il FantaSanremo 2026 torna con nuove regole e premi per chi crea la squadra più forte.
LIVE FANTASANREMO 2026!! LA TIER LIST DEI PARTECIPANTI!!!!
Argomenti discussi: Consigli FantaSanremo 2026, chi prendere? I cantanti più quotati; Fantasanremo: superato il milione di squadre. Testa a testa tra Dargen D’Amico e Lamborghini; 20 nomi e stemmi per il Fantasanremo 2026; Il borsino dei favoriti del Festival di Sanremo tra bookmaker e Fantasanremo.
FantaSanremo 2026: le squadre da non perdere, le quotazioni più intelligenti e tutti i bonus e i malus da conoscereGuida completa al FantaSanremo 2026: regolamento, scadenze, quotazioni dei 30 Big, bonus, malus e strategie per vincere la tua lega. alfemminile.com
FantaSanremo 2026: regolamento completo e quotazioni dei BigIl FantaSanremo 2026 è entrato nella fase decisiva: regolamento ufficiale, quotazioni degli artisti e lista completa di bonus e malus. newsmondo.it
Guardare Sanremo non basta più. Se non partecipi al FantaSanremo sei fuori dal “coro” .. crea la tua lista con Terra dei Briganti e pensa alla tua strategia.. Noi ti diamo 3 buoni motivi per farlo, ma in realtà ce ne sono molti di più. Entra nella Lega Terra dei Brig facebook