FantaSanremo 2026 ha annunciato i Bonus e i Malus, perché i giocatori devono capire come influenzare i punteggi. La lista include nuove regole che premiano o penalizzano i partecipanti, come punti extra per alcune performance e penalità per altri comportamenti. Per ottenere un vantaggio, bisogna analizzare attentamente queste novità prima di schierare la propria formazione.

Mettiamo da parte le sensazioni e prendiamo in mano la calcolatrice. Per vincere al FantaSanremo 2026 non basta avere l’artista più ascoltato su Spotify; serve studiare il meta del gioco. Il regolamento di quest’anno è un campo minato di opportunità e trappole statistiche. Abbiamo analizzato il PDF ufficiale riga per riga: ecco la lista definitiva e ragionata di ogni singolo punto che i vostri artisti potranno guadagnare (o perdere) sul palco dell’Ariston. Salvate questa pagina, vi servirà durante le dirette. In breve. Il Jackpot: Il vincitore del Festival porta a casa +100 punti.+2. La “Death Zone”: L’ultimo classificato subisce un malus di -27 punti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - FantaSanremo 2026: la lista dei Bonus e dei Malus

Il Fantasanremo 2026 si avvicina, e questa volta il motivo è il grande interesse dei fan per le nuove regole e le quotazioni degli artisti in gara.

Il FantaSanremo 2026 torna con nuove regole e premi per chi crea la squadra più forte.

LIVE FANTASANREMO 2026!! LA TIER LIST DEI PARTECIPANTI!!!!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.