Sergio Ghirlandini ha conquistato la vittoria nella 25ª giornata di fantacalcio, grazie ai 97,5 punti della sua squadra

Il vincitore della 25ª giornata del Fantacampionato Gazzetta è Sergio Ghirlandini, fantallenatore della squadra "Atletico Serjeiro". Con 97,5 punti, totalizzati grazie a una pioggia di bonus nella formazione schierata, Ghirlandini ha raggiunto la vetta della classifica di giornata. Al raggiungimento di questo punteggio hanno contribuito anche i cinque punti ottenuti grazie al modificatore difesa, ma i bonus sono arrivati copiosi da tutti i reparti, anche dalla porta. Importanti anche i tre punti portati a casa dall'allenatore scelto da Sergio per questa giornata, ovvero Eusebio Di Francesco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato, il vincitore della 25ª giornata è Sergio Ghirlandini

Fantacampionato, la flop 11 della 25ª giornataNella venticinquesima giornata di campionato, diversi giocatori hanno deluso le aspettative nel fantacalcio, portando a una flop 11 ricca di sorprese negative.

Fantacampionato, la top 11 della 25ª giornata di Serie ANel venticinquesimo turno di Serie A, alcuni giocatori hanno fatto la differenza al fantacalcio, portando a casa i voti più alti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.