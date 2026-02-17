Fantacampionato la flop 11 della 25ª giornata

Nella venticinquesima giornata di campionato, diversi giocatori hanno deluso le aspettative nel fantacalcio, portando a una flop 11 ricca di sorprese negative. Tra questi, spiccano portieri e attaccanti che hanno ottenuto i voti più bassi, come Caprile e Füllkrug, che hanno faticato a incidere sui rispettivi match. Un dettaglio concreto è il punteggio di Caprile, che ha subito tre gol e si è fermato a un voto insufficiente, mentre Füllkrug, spesso decisivo, ha concluso la partita senza segnare.

La 25ª giornata di Serie A, iniziata con il successo esterno del Milan sul campo del Pisa, si è conclusa con la vittoria esterna del Lecce contro il Cagliari nel posticipo del lunedì sera. Tra i giocatori andati a voto nel turno di campionato appena terminato, quello che ha fatto registrare il peggior fantavoto (1) è stato Füllkrug, protagonista in negativo con un rigore fallito. Ecco, però, anche tutti gli altri giocatori presenti nella flop 11 (modulo 4-3-3) della giornata di Fantacampionato Gazzetta appena terminata. Tra i portieri il peggior fantavoto di giornata se lo becca Caprile: 2,5. L'estremo difensore del Cagliari paga a caro prezzo - e con lui i suoi fantallenatori - i due gol subiti contro il Lecce e una partita stranamente non impeccabile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, la flop 11 della 25ª giornata Fantacampionato, la top 11 della 25ª giornata di Serie A Fantacampionato, la flop 11 della 12ª giornata BIRRE GHIACCIATE & CAFFE' AMARI : I VERI Top e Bidoni della 12ª Giornata! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fantacampionato, la flop 11 della 24ª giornata di Serie A; I flop che possono diventare top al fanta: Conceição, Kean e altri 3; Fantacalcio, la top 3 delusioni della 24^ giornata; Consigli fantacalcio, la FLOP 11 per la 25^ giornata. Fantacampionato, la flop 11 della 24ª giornata di Serie ADa Muric a Pobega: ecco chi ha preso i voti più bassi al fantacalcio nel 24° turno di campionato ... msn.com Statistiche Fantacampionato: la flop 11 fino all'undicesima giornata di Serie ATerminate le prime 11 giornate di Serie A 2025-26, per i fantallenatori arriva il momento di nuovi bilanci stagionali. Per scoprire quali sono state le scelte meno azzeccate di questa primissima parte ... gazzetta.it I voti di #TorinoBologna: flop Simeone, Rowe come #Castro! Zapata più di #Vlasic, per Odgaard e Orsolini… x.com Flop Simeone, Rowe come Castro! Zapata più di Vlasic, per Odgaard e Orsolini... I voti di Torino-Bologna shorturl.at/PL4Mh facebook