Fantacalcio alla Serie A cosa cambia e il ruolo della società Quadronica

Ezio Simonelli, presidente della Serie A, ha annunciato che i club hanno approvato l’acquisto del 51% del Fantacalcio dalla società Quadronica, che gestisce il gioco dal 2008. La decisione arriva dopo due giorni di assemblea e segna un cambiamento importante per il mondo del calcio virtuale. La società Quadronica, fondata a Milano, ha contribuito a far crescere il gioco negli ultimi quindici anni, coinvolgendo milioni di appassionati italiani. Ora, con questa acquisizione, la Lega Serie A prende in mano una piattaforma che da anni anima le discussioni tra tifosi e giocatori.

Cosa cambia al Fantacalcio ora che è stato acquisito dalla Lega Serie A? Al termine dell'ultima assemblea di due giorni fa, il presidente della Serie A Ezio Simonelli ha annunciato il via libera da parte dei club per l'acquisto del 51% del Fantacalcio dalla Srl Quadronica, che controlla il gioco dal 2008. L'operazione è stata di 18 milioni di euro, votata da 15 club su 20 a favore (Como, Fiorentina e Napoli contrari; Cremonese e Roma astenuti). Come riportato da Calcio e Finanza: il massimo campionato non ha intenzione chiaramente di stravolgere un business che funziona. Il gioco – l'aspetto che ovviamente più interessa agli appassionati – continuerà a essere gestito da Quadronica, la società che lo fa attualmente per quanto riguarda quotazioni, pagelle e tutto ciò a cui i tifosi sono abituati.