La Lega Serie A acquista il Fantacalcio | ufficiale l’operazione Quadronica

La Lega Serie A scala i vertici del gaming digitale e acquisisce ufficialmente il 51% di Quadronica, la società titolare del brand Fantacalcio.it. L’operazione, annunciata dal Presidente Ezio Simonelli e fortemente caldeggiata dall’AD Luigi De Siervo, valuta l’azienda napoletana circa 40 milioni di euro, segnando un passaggio epocale per l’industria sportiva italiana. Secondo i dati raccolti dalla redazione di serieagoal.it, l’asset istituzionale punta a integrare verticalmente il gioco più diffuso nel Paese con il prodotto calcio dal vivo, capitalizzando un bacino di oltre 6 milioni di utenti attivi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

La Lega Serie A ha deciso di acquisire il 51% di Quadronica, la società napoletana che gestisce il popolare gioco di fantacalcio, per effetto di una spinta decisa da Luigi De Siervo, amministratore delegato.

#Lega-Serie-A- Fantacalcio || La Lega Serie A ha deciso di acquistare il Fantacalcio.

La Lega Serie A conferma: Ecco quando ci sarà l'incontro tra arbitri e club con gli allenatoriIl presidente Ezio Simonelli ha presentato l'evento che vedrà il confronto tra le parti dopo le tante polemiche: Grande disponibilità da Rocchi ... corrieredellosport.it

Lega Serie A compra il Fantacalcio, affare da 40 milioni di euro: cosa cambiaDopo le prime voci, è giunto il via libera: la Lega Serie A è pronta a comprare Fantacalcio. Quello che per tantissimi italiani è un gioco, rappresenta in realtà un vero e proprio asset strategico. Un ... quifinanza.it

Gerry #Cardinale e Paolo #Scaroni hanno incontrato oggi il Presidente della Lega Serie A Ezio #Simonelli e l’Amministratore Delegato Luigi #DeSiervo per un confronto sui temi prioritari per il futuro del calcio italiano: dalla modernizzazione dei diritti TV all’es x.com

Marotta su Saviano: “Dispiacere umano, parleranno gli avvocati” Nel corso dell’assemblea di Lega Serie A a Milano, Giuseppe Marotta interviene anche sulle dichiarazioni di Roberto Saviano relative al caso Inter-Juventus. “C'è dispiacere, umano. Non so nea - facebook.com facebook