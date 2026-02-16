La Lega Serie A acquista il Fantacalcio | ufficiale l’operazione Quadronica
La Lega Serie A ha annunciato l’acquisto del 51% di Quadronica, la società che gestisce il marchio Fantacalcio. La decisione deriva dal desiderio di controllare direttamente uno dei giochi più seguiti dai tifosi italiani. La mossa permette alla Lega di sviluppare nuove funzionalità e coinvolgere ancora di più i fan del calcio digitale.
La Lega Serie A scala i vertici del gaming digitale e acquisisce ufficialmente il 51% di Quadronica, la società titolare del brand Fantacalcio.it. L’operazione, annunciata dal Presidente Ezio Simonelli e fortemente caldeggiata dall’AD Luigi De Siervo, valuta l’azienda napoletana circa 40 milioni di euro, segnando un passaggio epocale per l’industria sportiva italiana. Secondo i dati raccolti dalla redazione di serieagoal.it, l’asset istituzionale punta a integrare verticalmente il gioco più diffuso nel Paese con il prodotto calcio dal vivo, capitalizzando un bacino di oltre 6 milioni di utenti attivi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
L’impero dei Fantallenatori diventa di Stato: la Serie A acquista il Fantacalcio
La Lega Serie A ha deciso di acquisire il 51% di Quadronica, la società napoletana che gestisce il popolare gioco di fantacalcio, per effetto di una spinta decisa da Luigi De Siervo, amministratore delegato.
