Fingevano di fare stretching ma puntavano a rubare nelle auto lungo la Via Verde | arrestata una coppia
Una coppia è stata arrestata perché cercava di svaligiare le auto lungo la Via Verde mentre faceva finta di fare stretching. La polizia ha scoperto che i due si aggiravano con atteggiamenti sospetti e avevano tentato di entrare in diverse vetture. La coppia ora si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.
Almeno otto i colpi accertati tra novembre 2025 e gennaio 2026 nelle aree di sosta della pista ciclopedonale della costa dei trabocchi. I due sono stati arrestati dai carabinieri a Vasto Sono finiti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico un uomo e una donna ritenuti responsabili di vari furti sulle autovetture parcheggiate lungo la Via Verde. Nella mattinata di martedì 17 febbraio i carabinieri della Stazione di Lanciano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di una donna di 53 anni e di un uomo di 54 anni, entrambi domiciliati a Vasto.Il provvedimento nasce da un’articolata attività investigativa durata mesi: le indagini hanno consentito di attribuire alla coppia almeno otto episodi perpetrati, tra novembre 2025 e gennaio 2026, nelle aree di sosta adiacenti alle ex stazioni ferroviarie di San Vito Chietino e Fossacesia.🔗 Leggi su Chietitoday.it
