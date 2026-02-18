Famiglia del bosco la lettera d’accusa di mamma Catherine alle assistenti sociali | State distruggendo e facendo bullizzare i miei figli
Mamma Catherine ha scritto una lettera alle assistenti sociali, accusandole di distruggere la sua famiglia e di far bullizzare i figli. La donna ha scritto in inglese, usando il cellulare, e ha espresso tutta la rabbia per come vengono trattati i bambini. Nel documento, denuncia che le assistenti sociali si sono concentrate troppo sui suoi figli, creando tensioni e problemi tra i bambini e gli altri coetanei.
Palmoli – La lettera è in inglese, dear Maria Luisa e Marika. Il testo digitato sulla tastiera dello smartphone. Uno sfogo dal silenzio, nella casa protetta di Vasto. E un atto di resistenza. Catherine Birmingham vive nella stessa comunità dei tre figli di 6 e 8 anni da quando il giudice ha sospeso la potestà genitoriale a lei e al marito Nathan Trevallion. Era il 20 novembre scorso. Il messaggio, depositato agli atti del tribunale per i minorenni dell’Aquila, è stato reso pubblico da quotidiano abruzzese Il Centro: "Ho dovuto guardare la completa distruzione, il trauma e l'ansia costante crescere nei miei tre figli, ogni giorno per quasi tre mesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
