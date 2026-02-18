Falsi diplomi di scuola superiore riportando nei registri scolastici voti e presenze fasulle

Un'indagine ha scoperto che alcuni responsabili e insegnanti di un istituto scolastico nei comuni di Crispano e Caivano falsificavano i diplomi di scuola superiore, inserendo voti e presenze false nei registri. La causa dell’operazione è un sistema di truffa alimentato dal pagamento di somme di denaro per ottenere diplomi facili e senza aver conseguito i requisiti necessari. Durante le verifiche, le forze dell’ordine hanno trovato registri scolastici modificati e documenti falsificati, che attestavano crediti e presenze mai accumulati dagli studenti.

Diplomi facili dietro pagamento e registri manomessi: è quanto emerge da un’inchiesta nei comuni di Crispano e Caivano, nell’hinterland napoletano, che ha portato all’emissione di un’ordinanza di misure cautelari interdittive nei confronti di responsabili, addetti e docenti di un istituto scolastico parificato e di un centro di formazione professionale. Il provvedimento è stato firmato dal Gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura di Aversa ed eseguito dai Carabinieri della compagnia di Caivano. Le indagini condotte dagli inquirenti aversani hanno svelato gravi irregolarità nella tenuta dei registri: voti e presenze venivano attribuiti artificialmente a studenti che, in realtà, risultavano sistematicamente assenti dalle lezioni.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Diplomi falsi e false presenze nei registri: misure cautelari tra Crispano e CaivanoI Carabinieri di Caivano hanno arrestato due persone a Crispano e Caivano, coinvolte in un giro di diplomi falsi e assenze inventate nei registri scolastici.

Scuola Superiore Sant'Anna, il futuro inizia ora: consegnati i diplomi a 209 allieviLa Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha consegnato i diplomi a 209 studenti, una cerimonia che segna l’inizio del loro futuro professionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.