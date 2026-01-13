False e-mail per il rinnovo della tessera sanitaria il ministero della Salute | Tentativo di truffa in corso

Il ministero della Salute avvisa che sono in circolazione email false riguardanti il rinnovo della tessera sanitaria. Questi messaggi, inviati a nome dell’ente, rappresentano un tentativo di truffa. È importante prestare attenzione a eventuali comunicazioni sospette e verificare sempre la fonte prima di fornire dati personali o cliccare su link sconosciuti.

«Attenzione: tentativo di truffa in corso. Stanno circolando false email sul rinnovo della tessera sanitaria, inviate indebitamente a nome del ministero della Salute». Questo l'allarme che viene lanciato dal ministero della Salute per mettere in guardia i cittadini.Dal ministero aggiungono: «Le.

