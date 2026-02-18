Faida tra Rom e albanesi rogo nelle case popolari del Circus | 21 feriti tra cui 10 bambini La vicina | Litigavano da mesi

Un uomo italiano di origini rom ha dato fuoco a una palazzina del Circus a Venezia, causando 21 feriti, tra cui 10 bambini, dopo mesi di tensioni tra Rom e albanesi. La vicina racconta che i litigi tra le due comunità erano frequenti e si erano intensificati nelle settimane precedenti. Il rogo si è scatenato durante la notte, distruggendo diverse case popolari e creando panico tra i residenti.

VENEZIA - È di 21 feriti, tra cui 10 bambini, il bilancio dell'incendio doloso che lunedì notte un uomo italiano di origini rom ha appiccato alla palazzina in cui viveva abusivamente: un alloggio inserito all'interno del complesso popolare del Circus di Chirignago. Alla base del rogo ci sarebbe una faida tra occupanti irregolari, ora sfociata in violenza. Tutto inizia attorno alle 22.30, quando gli inquilini dello stabile di via Fratelli Cavanis vengono svegliati da urla, vetri infranti e colpi contro pareti e garage. A fronteggiarsi sono due vicini: l'uomo poi arrestato, residente al piano terra, e un padre di famiglia albanese che occupa un alloggio al primo piano.