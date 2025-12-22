Demir Orahovac accoltellato al Trullo aggressioni e incendi prima dell’omicidio | possibile faida nelle case popolari

Per la morte di Demir Orahovac al Trullo, gli inquirenti indagano sulle aggressioni nelle ore precedenti. L’ipotesi è quella di dissidi interni al quartiere. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: È morto Orahovac Demir, il 25enne accoltellato al Trullo: arrestati padre e figlio per omicidio Leggi anche: Roma, accoltellato un 25enne al Trullo: tre fermati per tentato omicidio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Roma, è morto il 25enne accoltellato al Trullo. Dietro l'omicidio la giustizia fai da te; Trullo, morto il 25enne Demir Orahovac accoltellato nel suo portone in via Ventimiglia; Accoltellato al Trullo, muore in ospedale il 25enne Demir Orahovac; Roma, morto il giovane accoltellato in zona Trullo: tre persone fermate. Demir Orahovac, morto il ragazzo accoltellato al Trullo: tre arresti a Roma, la pista del racket per il controllo degli affitti - Una strada larga poco più di tre metri dove, ieri pomeriggio, da un lato le bimbe della scuola di pattinaggio mostravano orgogliose tutù e cappellini natalizi ... ilmessaggero.it

