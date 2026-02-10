rogo nelle case popolari evacuata una palazzina

La notte tra domenica e lunedì si è vissuta con il fiato sospeso a Ponte Nuovo. Intorno alle 2, un incendio ha coinvolto una palazzina di edilizia popolare in via dei Ciliegi. Le fiamme hanno costretto i residenti a lasciare le loro case in fretta, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio. Nessuno si è fatto male, ma l’evacuazione è stata necessaria per evitare conseguenze più gravi. I residenti sono stati fatti uscire dalle loro

Paura, nella notte tra domenica e lunedì, in una palazzina di edilizia popolare al civico 4 di via dei Ciliegi, a Ponte Nuovo, dove intorno alle 2.30 è divampato un incendio all’interno di un appartamento al primo piano. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione dei Vigili del fuoco, sarebbero state innescate dal malfunzionamento della batteria di una bicicletta elettrica custodita nell’alloggio. In pochi minuti il rogo ha interessato una stanza dell’abitazione, mentre il fumo denso ha invaso rapidamente il resto dell’appartamento, propagandosi poi lungo il corridoio, nelle scale e fino ai piani superiori dello stabile, rendendo l’aria irrespirabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

