Da Verbania a Stresa per consegnare un panino | i riders di Deliveroo in stato di agitazione
I rider di Verbania hanno deciso di scendere in strada, proclamando uno stato di agitazione, a causa delle lunghe distanze e delle condizioni di lavoro. Con percorrenze fino a 20 chilometri per consegnare un semplice panino, denunciano carenze eccessive da parte di Deliveroo. La protesta mette in luce le difficoltà quotidiane degli operatori, evidenziando l’urgenza di rivedere le condizioni di lavoro nel settore delle consegne.
Costretti a percorrere anche fino a 20 chilometri per consegnare un panino. I riders di Verbania aprono lo stato d'agitazione nei confronti di Deliveroo.A darne comunicazione è la Cgil Novara-Vco, che spiega che nelle scorse settimane la piattaforma di food delivery ha ampliato senza preavviso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
