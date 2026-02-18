F1 colpo di scena | motore Mercedes legale oggi test in Bahrein

La Mercedes ha superato con successo il test sul rapporto di compressione di 16:1, provocando sorpresa tra gli addetti ai lavori. La verifica, condotta dalla FIA presso la sede di Brixworth, ha confermato che il motore è legale anche in condizioni di alta temperatura. Oggi, in Bahrain, la squadra ha iniziato i test sul campo con l’unità motrice, senza ancora ricevere un comunicato ufficiale.

Il motore Mercedes potrà andare in pista in Australia. Secondo le ultime indiscrezioni in arrivo dal Bahrain, la Mercedes AMG sarebbe completamente legare. Così come i clienti McLaren, Williams e Alpine. Al centro della discussione resta la power unit del team che ha adottato una soluzione tecnica sofisticata, scoperta dalla concorrenza e che era finita sul banco degli imputati. Nel motore, ogni cilindro integrerebbe nella testata una seconda micro-camera, di volume inferiore ai 2 cc. A temperatura ambiente questa cavità si riempirebbe, assicurando il rispetto del rapporto di compressione massimo consentito (16:1).🔗 Leggi su Sportface.it

F1, motore Mercedes: in Bahrein il voto, lo scenarioIn Bahrain si avvicina il momento dei test pre-stagionali di Formula 1.

F1, oggi primo giorno di test di Bahrein: il programma e le polemicheQuesta mattina sono iniziati i test ufficiali sul circuito di Sakhir, in Bahrain.

