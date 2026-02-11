F1 oggi primo giorno di test di Bahrein | il programma e le polemiche

Questa mattina sono iniziati i test ufficiali sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Le squadre sono scese in pista per il primo assaggio della stagione 2026 di Formula 1, mentre le televisioni si preparano a trasmettere le prime immagini della nuova era. Si aspetta il debutto di alcune novità tecniche e, come sempre, non sono mancate le polemiche sui regolamenti appena approvati.

Sono cominciate questa mattina le prove sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Anche per le Tv è tempo di alzare ufficialmente il sipario sulla stagione 2026 di Formula 1 e sul nuovo regolamento tecnico. Dopo lo shakedown blindatissimo di Barcellona (che ha offerto pochissimi spunti e nessuna indicazione) le monoposto scendono finalmente in pista in un contesto più probante, ma soprattutto sotto gli occhi dei media. Il programma prevede semaforo verde alle ore 08.00 italiane (10.00 locali) e conclusione alle 17.00, con un'ora di pausa tra le 12.00 e le 13.00. Per la Ferrari in mattinata in pista Hamilton.

