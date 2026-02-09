F1 motore Mercedes | in Bahrein il voto lo scenario

In Bahrain si avvicina il momento dei test pre-stagionali di Formula 1. Le monoposto sono pronte a scendere in pista per la prima volta con le nuove regole del 2026. La Mercedes si prepara a presentare il suo motore, mentre si aspetta il voto che potrebbe cambiare gli equilibri del campionato. La pista è pronta, e gli appassionati sono in trepidante attesa di vedere all’opera le nuove auto.

Manca sempre meno al ritorno delle monoposto in pista per i test prestagionali in Bahrain, primo vero banco di prova delle nuove Formula 1 nate dal regolamento tecnico 2026. In programma in questa settimana e nella prossima. La riunione tra FIA e motoristi avverrà proprio in Bahrain, in occasione dei test, e da lì potrebbe arrivare una decisione immediata, con effetti già a partire dal primo Gran Premio stagionale in Australia. Al centro del dibattito c’è la Mercedes, rimasta sempre più isolata nella controversia sul presunto vantaggio legato al rapporto di compressione del motore endotermico. I test di Sakhir, in programma dall’11 al 13 febbraio e poi dal 18 al 20, rappresenteranno molto più di una semplice sessione di sviluppo: saranno il momento chiave per lavorare sull’aerodinamica e sulle prestazioni pure, dopo che a Barcellona il focus era soprattutto sull’affidabilità.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Mercedes Motore F1, vittoria Ferrari: il motore Mercedes illegale, lo scenario La vittoria della Ferrari in Formula 1 sta facendo parlare molto. Il motore Mercedes F1 2026 debutta in pista prima del meeting sul trucco: Briatore lo fa esordire a sorpresa Il motore Mercedes F1 2026 fa il suo debutto in pista a Silverstone, portato in prima fila dalla Alpine di Flavio Briatore. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Mercedes Motore Argomenti discussi: Mercedes, adesso cambia tutto: la FIA ferma il motore della casa tedesca; Svolta in F1 sul trucco del motore Mercedes: cambio regolamentare in vista a pochi giorni dal Mondiale; Caso motore, Mercedes accerchiata: FIA cambia le regole e ora...; F1 2026, il valzer dei motori: ecco chi fornirà le Power Unit a ogni team. Pillole di F1 | Esplode il caso motore Mercedes, McLaren punta Alonso e snobba Ferrari: le notizie del 7 febbraioEsplode il caso motore Mercedes grazie anche alla Ferrari, che però viene snobbata. Le notizie del 7 febbraio dal mondo della F1 ... f1ingenerale.com Pillole di F1 | Motore Mercedes shock mentre quello Ferrari non preoccupa con Leclerc elettrizzato: le notizie del 8 febbraioIl motore Mercedes fa ancora paura mentre quello Ferrari non preoccupa e fa elettrizzare Leclerc. Le notizie del 8 febbraio dal mondo della F1 ... f1ingenerale.com Ci sarebbero novità importanti sulla discussissima questione del motore Mercedes I dettagli #F1 facebook Ci sarebbero novità importanti sulla discussissima questione del motore Mercedes I dettagli tinyurl.com/58hszvr3 #F1 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.