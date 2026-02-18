F1 Charles Leclerc comanda al termine della mattinata del Day-1 dei test di Sakhir Antonelli è vicino

Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo al termine della mattinata del Day-1 dei test di Sakhir, grazie a una serie di giri veloci con la sua vettura Ferrari. Durante le prove, il pilota monegasco ha dimostrato grande continuità, mentre Antonelli si avvicina con buone sensazioni. La giornata si è concentrata sulla verifica di nuove componenti e sulla messa a punto delle monoposto.

Charles Leclerc ha chiuso al comando la prima metà del Day-1 della seconda serie di test di Sakhir riservati alla Formula Uno. Sul tracciato dove si disputerà il Gran Premio del Bahrain abbiamo assistito alle prime quattro ore di lavoro odierno con condizioni ideali, ovvero cielo sereno e temperature calde, ma non torride. La sensazione è che, come si è visto una settimana fa, alcune scuderie siano ancora indietro a livello di prestazioni, mentre diverse devono ancora fare i conti con rischi a livello di affidabilità evidenti. Dopo la mattinata del Day-1 il miglior tempo lo ha fissato (nella prima ora di turno) Charles Leclerc. 🔗 Leggi su Oasport.it

