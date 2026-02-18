f1 bene le ferrari in bahrain leclerc vola la mattina hamilton si difende

Con l’inizio della stagione di Formula 1 sempre più vicino, i riscontri dei test ufficiali Fia in corso sul circuito di Sakhir sembrano fornire rassicurazioni al popolo delle Rosse. La crescita della SF-26 continua con due sessioni senza problemi tecnici e con una buona mole di lavoro svolta da entrambi i piloti. In mattinata Charles Leclerc aveva completato ben 70 giri, chiudendo con il miglior tempo, mettendosi alle spalle sia Lando Norris che Kimi Antonelli prima di lasciare il volante al compagno di squadra. Lewis Hamilton ha lavorato più sul passo gara, venendo fermato per circa un’ora per precauzione dal muretto: il sette volte campione del mondo chiude con il sesto tempo ma ha girato su tempi interessanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

F1, test in Bahrain in diretta: alle 8 piloti in pista, Ferrari con Leclerc e HamiltonQuesta mattina in Bahrain i piloti sono scesi in pista per il primo giorno di test della Formula 1 2026.

F1, bene Hamilton con la Ferrari, Antonelli il più veloce nei test in BahrainLewis Hamilton ha ottenuto ottimi risultati con la Ferrari durante i test in Bahrain, grazie a una strategia efficace e a una buona messa a punto della vettura.

F1, Ferrari, Hamilton: Ho resettato, da tempo non mi sentivo così beneLewis Hamilton a Sakhir: Arrivare alla Ferrari è stata una sfida lo scorso anno che min sono goduto. Ora ho una stagione di esperienza alle spalle, conosco meglio l'ambiente. Sembro più ottimista di ... napolimagazine.com

F1 Test Bahrain 2 | Ferrari, Hamilton: Una parte del mio DNA è nella SF-26da Sakhir - Durante la pausa pranzo della prima giornata di test della seconda settimana in Bahrain, Lewis Hamilton ha fatto il punto sul lavoro svolto con Ferrari e sulle sue sensazioni in vista dell ... f1grandprix.motorionline.com

F1, test Bahrain: Ferrari bene sull'affidabilità, è un buon inizio. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com

