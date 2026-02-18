La Formula 1 del 2026 riporta i cerchi tradizionali, dopo anni di sperimentazioni con modelli diversi, per migliorare le prestazioni delle vetture. La nuova normativa permette ai team di sviluppare i propri cerchi, puntando su design più leggeri e aerodinamici. Questo cambiamento mira a offrire maggiore velocità e stabilità in gara, anche grazie a una gamma di coperture più ampia e versatile. Una novità che potrebbe influenzare significativamente le strategie di gara e i tempi sul giro.

La Formula 1 sta subendo una ridefinizione del ruolo di pneumatici e cerchi, con l’introduzione di cerchi progettati dai team e una gamma di coperture più contenuta rispetto al passato. Questo cambio influisce su temperatura, schiacciamento e gestione delle pressioni, incidendo sul comportamento delle monoposto durante gli stint. L’attenzione è centrata sull’interazione tra le prestazioni delle gomme e la capacità dei componenti di trasferire calore in modo controllato, per ottenere vantaggi in diverse condizioni di pista. Con la transizione dall’era dei cerchi da 13 pollici a quelli da 18 pollici, le pressioni iniziali e quelle mantenute durante la gara richiedono una gestione diversa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - F1 2026: il ritorno dei cerchi come fattore prestazionale

F1 2026 - AUDI R26 Update - CLOSER LOOK

