Quando inizia la F1 nel 2026? Il calendario dei test e dei 24 Gran Premi
Il Mondiale 2026 di F1 comincerà all’ inizio di marzo dall’ Australia. L’appuntamento inaugurale sarà però preceduto da ben tre sessioni di test, che si disputeranno in due differenti autodromi, partendo già da gennaio! D’altronde, la prossima stagione coinciderà con una rivoluzione regolamentare. La FIA ha pertanto dato la possibilità ai vari team di avere più riscontri concreti in pista. Le nuove monoposto potranno assaggiare l’asfalto in una sessione di prove private al Montmelò, in Spagna, dal 26 al 30 gennaio. Dopodiché, si terranno due test collettivi a Sakhir, in Bahrain, dall’ 11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Ottobre inizia con l'acqua razionata e chiusure programmate serali in 36 comuni: il calendario
Vaccini antinfluenzali, inizia la campagna: il calendario completo regione per regione e come prenotare
Quando inizia la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026? Il calendario, le date e le novità della stagione
LA MAGIA DEL NATALE Inizia oggi, sabato 6 dicembre, il calendario natalizio del Comune di Ponsacco: oggi, fino alle 19.30 nelle vie e piazze del centro c'è FANTASTICO NATALE, mentre lunedì 8 dicembre alla Farmacia comunale delle Melorie, dalle 15.3 - facebook.com Vai su Facebook
#CyberMonday 2025, quando inizia su Amazon: il calendario e le date Vai su X
Presentazioni F1 2026: tutte le date da segnare sul calendario - Il calendario in aggiornamento con tutte le date delle presentazioni delle vetture di F1 2026, si comincia già il 15 gennaio ... Come scrive formulapassion.it
F1 2026: calendario presentazioni auto (in aggiornamento) - Il 2026 segnerà una delle rivoluzioni regolamentari più profonde della storia moderna della Formula 1. Segnala msn.com
Calendario test F1 2026: tutte le date - Il calendario dei test invernali 2026 di F1, saranno nove le giornate di test in totale, si comincia a Barcellona ... Scrive formulapassion.it