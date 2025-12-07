Quando inizia la F1 nel 2026? Il calendario dei test e dei 24 Gran Premi

Il Mondiale 2026 di F1 comincerà all’ inizio di marzo dall’ Australia. L’appuntamento inaugurale sarà però preceduto da ben tre sessioni di test, che si disputeranno in due differenti autodromi, partendo già da gennaio! D’altronde, la prossima stagione coinciderà con una rivoluzione regolamentare. La FIA ha pertanto dato la possibilità ai vari team di avere più riscontri concreti in pista. Le nuove monoposto potranno assaggiare l’asfalto in una sessione di prove private al Montmelò, in Spagna, dal 26 al 30 gennaio. Dopodiché, si terranno due test collettivi a Sakhir, in Bahrain, dall’ 11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it

