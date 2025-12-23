Nella prima giornata di ritorno prevale il ’fattore campo’

Nella prima giornata del ritorno, il ‘fattore campo’ ha influenzato i risultati, con quattro vittorie casalinghe su un totale di cinque incontri. Questa tendenza conferma l’importanza del vantaggio di giocare in casa, un elemento che si è rivelato determinante anche nella prima giornata di andata. Analizzare questi dati può offrire spunti utili per comprendere meglio le dinamiche del campionato.

Cosi come era stato nella precedente giornata la prima di ritorno ha visto prevalere il cosiddetto ‘ fattore campo ’ con 4 vittorie casalinghe su un totale di 5. Al comando della classifica la Fermana con 4 punti sul Trodica e la K Sport, ma è ancora tutto in ballo considerando che nell’arco di 8 punti ci sono ben 8 squadre. Graduatoria fluida e corta anche nei quartieri bassi. Un punto è quanto incamerato dalla K Sport nel match casalingo della K Sport contro la Civitanovese. "Mi aspettavo una gara difficile e lo è stata ancor ben oltre le previsioni - commenta il giorno dopo il dg della K Sport Matteo Mariani- Abbiamo affrontato una squadra in salute, che ci ha aggredito con coraggio per tutto l’incontro e che nel primo tempo ha provato a più riprese a farci male". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

