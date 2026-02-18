Ex sacerdote Ravagnani confessa | Celibato non rispettato un conflitto interiore e tolleranza dei confessori
L'ex sacerdote Ravagnani rivela di aver infranto il voto di celibato a causa di un conflitto interiore, alimentato anche dalla tolleranza dei confessori. La sua confessione, fatta durante un'intervista, ha acceso una discussione sulla disciplina ecclesiastica e sul ruolo dei sacerdoti nella chiesa italiana. Ravagnani ha anche raccontato di aver ricevuto comprensione e poche critiche da parte dei suoi superiori, il che ha complicato ulteriormente la sua scelta.
L’Ex Sacerdote Ravagnani: “Non Ho Rispettato il Celibato”. Una Confessione che Apre un Dibattito nella Chiesa Italiana. Alberto Ravagnani, ex sacerdote cattolico, ha rivelato di non aver mantenuto il voto di celibato, aprendo un acceso dibattito sulla sua esperienza all’interno della Chiesa e sulle dinamiche emotive che hanno portato alla sua decisione di lasciare il sacerdozio. La confessione, rilasciata in un’intervista al canale YouTube Sapiens Sapiens, ha scosso la comunità cattolica e riacceso la discussione sulla natura del celibato e sulla sessualità dei sacerdoti. Un Percorso Inaspettato: Dalla Vocazione al Dubbio.🔗 Leggi su Ameve.eu
Don Alberto Ravagnani si apre su doppia vita dei preti, celibato
In un'Italia dove le vocazioni calano e i seminari restano vuoti, Alberto Ravagnani, ex prete, decide di parlare dopo aver lasciato ufficialmente la Chiesa.
Il caso Alberto Ravagnani e la crisi di credibilità nella Chiesa La decisione di Alberto Ravagnani, ex sacerdote molto seguito sui social, di lasciare
La decisione di lasciare il sacerdozio avrebbe potuto aprire un confronto maturo dentro la comunità ecclesiale. Invece, nel caso di Alberto Ravagnani, si è trasformata in una polemica feroce
«Sono un prete, ma ho scelto di lasciare il ministero». Così si apre la confessione pubblica di Alberto Ravagnani, meglio conosciuto sui social come don Rava. Nato a Brugherio (Milano) nel 1993, l'ex sacerdote aveva preso i voti nel 2018.
L'ex prete social Alberto Ravagnani e le radici in un paese del Polesine: «Qui solidali con lui. Era il sacerdote che tutti vorrebbero»