Il celibato poi… Alberto Ravagnani l’ex prete parla dopo l’addio alla Chiesa

In un’Italia dove le vocazioni calano e i seminari restano vuoti, Alberto Ravagnani, ex prete, decide di parlare dopo aver lasciato ufficialmente la Chiesa. La sua storia fa discutere, perché mostra un’altra faccia di un mondo spesso chiuso e difficile da capire. Ravagnani si apre sui motivi della scelta e sui dubbi che lo hanno portato a lasciare il sacerdozio. Ora, libero dalla veste religiosa, racconta la sua verità senza filtri.

In un tempo in cui le vocazioni sembrano diminuire e i seminari faticano a riempirsi, la parabola di Don Alberto Ravagnani ha rappresentato un caso quasi unico nel panorama italiano. Giovane, comunicativo, capace di parlare il linguaggio dei social senza rinunciare alla profondità del messaggio, il sacerdote 32enne era riuscito dove molti faticano: portare ragazzi e adolescenti in parrocchia, aprire un dialogo diretto con chi si sente distante dalla Chiesa, trasformare Instagram e YouTube in luoghi di confronto autentico. Proprio quel successo online, che lo aveva reso una figura popolare ben oltre i confini della sua comunità, è stato però anche l’innesco di uno scossone mediatico inatteso.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Don Alberto Ravagnani, il prete influencer, ha deciso di continuare a usare i social come strumento di comunicazione, nonostante le polemiche.

Alberto Ravagnani, ex prete noto sui social come don Alberto, ha fatto un passo indietro dal ministero sacerdotale.

Argomenti discussi: Alberto Ravagnani, in un video su Youtube le ragioni dell'addio al sacerdozio: Non potevo fingere sul celibato; Alberto Ravagnani spiega la sua crisi vocazionale: Celibato e dubbi sulla dottrina della Chiesa; Alberto Ravagnani: La Messa non parla più alle persone, provavo disagio per l’abito da prete e nel rispettare il celibato; Alberto Ravagnani: Difficoltà col celibato, fatica con gli altri preti e con la messa: perché ho lasciato il sacerdozio.

Il celibato? Non ce l’ho fatta…: l’ex prete Alberto Ravagnati spiega perché ha lasciato il sacerdozioAlberto Ravagnati ha svelato in recenti interviste le motivazioni che l'hanno spinto a lasciare il sacerdozio. donnaglamour.it

Alberto Ravagnani: «La Messa non parla più alle persone, provavo disagio per l’abito da prete e nel rispettare il celibato»La confessione di don Alberto Ravagnani: Messa che non parla più, disagio con il celibato e l’abito da prete: Ho fatto una scelta coraggiosa senza rinunciare alla fede ... famigliacristiana.it

“Ho visto il volto cattivo della Chiesa. L’amore ha pesato”. Alberto Ravagnani, per anni conosciuto come don Alberto sui social, racconta la scelta di lasciare il ministero. Dopo mesi di riflessioni, il 31 gennaio ha sospeso l’esercizio del sacerdozio. Nessuna rela - facebook.com facebook

Alberto Ravagnani sul peso del celibato sulla sua vita e su quella della Chiesa a #inaltreparole Rivedi l'intervista completa ad Alberto Ravagnani al link in bio #la7 #donalberto #celibato #chiesa x.com