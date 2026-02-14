Inter Juventus torna Roberto Baggio a San Siro Divin codino ospite speciale dei nerazzurri per il Derby d’Italia
Roberto Baggio torna a San Siro a causa della sua presenza come ospite speciale durante il Derby d’Italia tra Inter e Juventus. Il ex calciatore, noto come Divin Codino, ha attirato l’attenzione dei tifosi nerazzurri con il suo sorriso e il suo passato di grandi successi. Questa visita rappresenta un momento di festa per gli appassionati, che hanno potuto rivedere il campione sul campo che lo ha consacrato.
Roberto Baggio perde la mamma Matilde: il commovente addio del Divin Codino
Il 24 gennaio 2026 segna un momento di profondo dolore per Roberto Baggio, il celebre ex calciatore noto come il Divin Codino, che ha perso sua madre, Matilde.
