Roberto Baggio torna a San Siro a causa della sua presenza come ospite speciale durante il Derby d’Italia tra Inter e Juventus. Il ex calciatore, noto come Divin Codino, ha attirato l’attenzione dei tifosi nerazzurri con il suo sorriso e il suo passato di grandi successi. Questa visita rappresenta un momento di festa per gli appassionati, che hanno potuto rivedere il campione sul campo che lo ha consacrato.

Inter News 24 Inter Juventus, torna Roberto Baggio a San Siro. L’omaggio a Divin codino dei nerazzurri, ospite speciale per il Derby d’Italia. Un incontro che ha emozionato i tifosi nerazzurri. Roberto Baggio, uno dei calciatori più iconici della storia del calcio italiano, è tornato questa sera a San Siro per salutare la sua ex casa in occasione del Derby d’Italia tra Inter e Juventus. Nonostante una permanenza relativamente breve all’ Inter tra il 1998 e il 2000, il legame con la tifoseria nerazzurra è rimasto forte e solido nel corso degli anni. La sua esperienza all’ Inter, pur non priva di difficoltà e momenti altalenanti, ha regalato alcuni sprazzi di classe pura. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Juventus, torna Roberto Baggio a San Siro. Divin codino ospite speciale dei nerazzurri per il Derby d’Italia

Il 24 gennaio 2026 segna un momento di profondo dolore per Roberto Baggio, il celebre ex calciatore noto come il Divin Codino, che ha perso sua madre, Matilde.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.