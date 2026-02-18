Ex ArcelorMittal manifestazione d’interesse della TMM

La Tecno Meccaniche Moderne, azienda metalmeccanica di Rocca San Felice, ha manifestato interesse per il sito abbandonato da ArcelorMittal nel Nucleo industriale di Luogosano-San Mango. La società ha presentato ufficialmente la sua proposta per rilevare l’area, che ricopre circa 50 ettari. La decisione arriva dopo la recente chiusura dello stabilimento e mira a rilanciare la zona con nuovi investimenti. La proposta è ora sotto valutazione delle autorità competenti. La comunità attende sviluppi concreti sulla questione.

Tempo di lettura: 2 minuti Una manifestazione di interesse per rilevare il sito lasciato da ArcelorMittal nel Nucleo industriale di Luogosano-San Mango, è stata formalizzata dalla Tecno Meccaniche Moderne, azienda metalmeccanica irpina con sede a Rocca San Felice. Il presidente del cda, Mario Avagliano, ha notificato ufficialmente la proposta alla regione Campania, alla Provincia di Avellino, al prefetto Rossana Riflesso, all'Asi, a Confindustria e ai sindacati. "L'iniziativa – spiega Avagliano – rappresenterebbe una soluzione industriale sostenibile e di matrice irpina e nasce dall'esigenza di disporre, con relativa urgenza, di un sito industriale presso il quale realizzare il raddoppio dell'attuale capacità produttiva".