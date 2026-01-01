Weekend a Napoli tanti eventi da non perdere da venerdì 2 a domenica 4 gennaio

Ecco un’introduzione adatta: Durante il weekend dal 2 al 4 gennaio, Napoli offre diversi eventi culturali e di intrattenimento. Tra feste di quartiere, spettacoli teatrali e iniziative per l’Epifania, la città si anima con momenti dedicati a tutte le età. Un’occasione per scoprire le tradizioni locali e partecipare a eventi di qualità nel rispetto della sobrietà e della cultura partenopea.

Il Rione Sanità in festa con Sanità-Tà-Tà 2026, Sal Da Vinci all'Augusteo con il nuovo spettacolo Dalla parte del cuore, Alessandro Siani al Diana con il suo Fake News – Live Tour, l'Epifania a Piazza Mercato con la Fiera del Giocattolo e della Calza e la Notte Bianca, Anastasia - il Musical al Palapartenope.

