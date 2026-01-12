Evade dai domiciliari per andare dalla ex | arrestato

Il 12 gennaio, un uomo di 49 anni è stato arrestato a Padova dopo aver evaso dai domiciliari per recarsi dalla ex. Già coinvolto in un precedente procedimento per atti persecutori, l'arresto è stato effettuato dagli agenti delle volanti, sotto la direzione del vicequestore Valeria Pace. L'episodio si inserisce in un quadro di reiterate situazioni di problematicità giudiziaria.

Una vita costellata dai guai con la giustizia. L'ultimo proprio oggi 12 gennaio. Gli agenti della sezione "volanti" della Questura di Padova coordinati dal vicequestore Valeria Pace hanno arrestatoun cittadino italiano di 49 anni, già arrestato lo scorso 5 gennaio per il reato di atti persecutori. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

