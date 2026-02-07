Gli anarchici e i gruppi di dissenso di sinistra hanno colpito per la prima volta durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. Questa mattina hanno piazzato una bomba e tranciato i cavi di alcune linee ferroviarie, causando il blocco di alcuni treni. Le autorità stanno indagando sugli attacchi, che sembrano essere i primi di una serie prevista di azioni di boicottaggio. Nessuno si è fatto male, ma le conseguenze sono già visibili sull'ordine pubblico e sulla mobilità.

Lo avevano promesso, sono scesi in campo con le prime azioni di boicottaggio e gli attentati contro le Olimpiadi di Milano-Cortina gli anarchici e i teppisti che gravitano nella galassia del dissenso di sinistra. Un ordigno a Bologna, lungo la linea ferroviaria, una cabina elettrica a fuoco a Pesaro. Nei pressi della stazione di Bologna, a Castel Maggiore, sono stati tranciai i cavi ferroviari. Sul posto sono presenti anche gli artificieri che stanno facendo accertamenti ma a quanto risulta i cavi sono stati tranciati dalle fiamme in seguito all’incendio provocato dall’innesto artigianale. Anche se al momento non ci sono rivendicazioni, appare sempre più concreta l’ipotesi di un sabotaggio, così come la pista degli anarchici, per un gesto compiuto in concomitanza con l’avvio dei Giochi di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Primi attentati “rossi” contro le Olimpiadi: bomba e cavi tranciati dagli anarchici, treni bloccati

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Il primo giorno delle Olimpiadi a Bologna è iniziato con il caos sui binari.

Questa mattina alla stazione di Bologna Centrale alcuni cavi sono stati tranciati, causando disagi ai treni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

7 febbraio compleanno Para Parazzoli Carlo Giocatore esterno d’ attacco dei primi anni e allenatore arancione facebook