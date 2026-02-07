Primi attentati rossi contro le Olimpiadi | bomba e cavi tranciati dagli anarchici La Procura valuta il terrorismo

Gli anarchici hanno colpito per la prima volta contro le Olimpiadi di Milano-Cortina. Questa mattina sono stati trovati cavi tranciati e una bomba artigianale vicino ai lavori in corso. La polizia sta indagando, mentre la Procura valuta se si tratta di terrorismo. Gli atti di sabotaggio sono arrivati dopo le minacce di boicottaggio, e ora si cerca di capire chi c’è dietro queste azioni.

Lo avevano promesso, sono scesi in campo con le prime azioni di boicottaggio e gli attentati contro le Olimpiadi di Milano-Cortina gli anarchici e i teppisti che gravitano nella galassia del dissenso di sinistra. Un ordigno a Bologna, lungo la linea ferroviaria, una cabina elettrica a fuoco a Pesaro. Nei pressi della stazione di Bologna, a Castel Maggiore, sono stati tranciai i cavi ferroviari. Sul posto sono arrivati anche gli artificieri. A quanto risulta i cavi sono stati tranciati dalle fiamme in seguito all'incendio provocato dall'innesto artigianale. Anche se al momento non ci sono rivendicazioni, appare sempre più concreta l'ipotesi di un sabotaggio, così come la pista degli anarchici, per un gesto compiuto in concomitanza con l'avvio dei Giochi di Milano-Cortina.

