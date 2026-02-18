European Summer Tour in Italia | scopri le città tappe

La WWE ha annunciato che l’Italia ospiterà diverse tappe del suo European Summer Tour nel 2026, attirando fan da tutta Europa. La decisione deriva dal crescente interesse per gli spettacoli di wrestling nel nostro Paese e dall’assenza di eventi di questo tipo negli ultimi anni. A ogni città coinvolta, i fan potranno assistere a incontri dal vivo e partecipare a sessioni di autografi con i wrestler più amati. La prima tappa si terrà a Milano, seguito da altre tappe in città come Roma e Napoli.

Il calendario della WWE per il 2026 mette al centro l’italia con un programma denso di appuntamenti e una cornice internazionale di grande rilievo. due tappe principali a torino si intrecciano con una data a bologna, affiancate dalla conferma di una tournée estiva europea che vede l’Italia protagonista insieme ad altre capitali europee. clash in italy è in programma a torino domenica 31 maggio, seguito dal 1 giugno con raw nello stesso contesto. il 5 giugno, sempre a torino, si svolgerà invece lo show di smackdown. oltre agli eventi torinesi, la WWE ha annunciato due date del European Summer Tour nel territorio italiano: la prima a roma il 6 giugno presso il palazzo dello sport (ex palalottomatica) e la seconda a firenze, al Mandela Forum, il 7 giugno. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - European Summer Tour in Italia: scopri le città tappe Parte il Daikin Tour 2026: 41 tappe in tutta ItaliaIl Daikin Tour 2026 prende il via il 27 gennaio da Prato e si svolgerà in 41 tappe in tutta Italia fino al 28 maggio a Pescara. Daikin Tour 2026: 41 tappe in tutta Italia per formare progettisti e installatoriIl Daikin Tour 2026 prende il via il 27 gennaio, coinvolgendo 41 tappe in tutta Italia. Il bookclub dei Mattoni Europei nelle Librerie Feltrinelli! Scopri tutte le date Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Miss May I: New Single Die On The Vine & European Tour Dates for 2026; Bodysnatcher: European Tour Announced for March 2026; Europe, brescia summer music 2026; Bilmuri: New Album Kinda Hard & European Tour Dates for 2026 Announced!. WWE ULTIM’ORA: In Italia arriva anche European Summer Tour, ecco in quale cittàNon solo PLE, Raw e SmackDown, la WWE porta in Italia anche il suo European Summer Tour, ecco le date annunciate ... spaziowrestling.it WWE announces first-ever PLE in Italy: Clash in Italy set for May 31WWE today (February 18, 2026) announced that the first-ever Premium Live Event to be held in Italy – Clash in Italy. khelnow.com Join us for the 11th edition of the Summer School “Roots of War & the Establishment of a Lasting Peace”, organized by the European Centre of Peace Science, Integration and Cooperation (CESPIC) in collaboration with the Catholic University “Our Lady of Go facebook