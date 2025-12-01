Boom delle auto elettriche con gli incentivi legati all' Isee | +130,7%
Si impenna il mercato delle auto elettriche in Italia. A novembre, primo mese su cui c'è un impatto degli i ncentivi legati all’Isee, sono state immatricolate - spiega Motus-E - 15.131 vetture full electric, con un incremento del 130,7% rispetto allo stesso mese del 2024, e circa 7.000-9.000 targhe che hanno avuto accesso al bonus. La quota di mercato delle elettriche vola nel mese al 12,2%, rispetto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altre letture consigliate
Le case auto cinesi guadagnano terreno in Europa, raddoppiando quasi le vendite rispetto al 2024. Numeri altissimi. https://auto.everyeye.it/notizie/boom-auto-cinesi-europa-vendite-raddoppiate-anno-844503.html?utm_medium=Social&utm_source=Faceb - facebook.com Vai su Facebook
Mercato auto novembre 2025: stabile a 124.222 unità e boom delle elettriche grazie agli incentivi - Grazie agli incentivi, il mese di novembre segna un boom delle auto elettriche e un mercato di vendite stabile rispetto al mese precedente ... Si legge su automoto.it
Boom delle auto elettriche con gli incentivi legati all'Isee: +130,7% - A novembre, primo mese su cui c'è un impatto degli i ncentivi legati all’Isee , sono state ... Lo riporta gazzettadelsud.it
Mercato auto Italia novembre 2025, effetto incentivi: boom delle elettriche - 304 immatricolazioni di auto elettriche a novembre 2025 ... Lo riporta msn.com
Auto elettriche, quali sono quelle più economiche da comprare oggi: ci sono dei veri affari - Le EV sul mercato potrebbero spopolare alle nostre latitudini grazie al boom degli incentivi. Secondo reportmotori.it
Incentivi auto elettriche 2025, guida al bonus fino a 11.000 euro - Al via i nuovi incentivi per auto elettriche. Da soldionline.it