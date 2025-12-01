Boom delle auto elettriche con gli incentivi legati all' Isee | +130,7%

Si impenna il mercato delle auto elettriche in Italia. A novembre, primo mese su cui c'è un impatto degli i ncentivi legati all’Isee, sono state immatricolate - spiega Motus-E - 15.131 vetture full electric, con un incremento del 130,7% rispetto allo stesso mese del 2024, e circa 7.000-9.000 targhe che hanno avuto accesso al bonus. La quota di mercato delle elettriche vola nel mese al 12,2%, rispetto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

