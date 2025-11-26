Europa League in tv | guida completa alla quinta giornata Partite orari e dove vederle

Roma, 26 novembre 2025 – Dopo la ripresa del campionato, domani torna anche l'Europa League, con la Roma e il Bologna alla ricerca di punti importanti per la qualificazione agli ottavi di finale. I giallorossi scenderanno in campo per primi, alle 21 contro il Midtjylland, mentre il Bologna affronterà il Salisburgo alle 21. Gasperini e i suoi hanno ritrovato i tre punti la scorsa giornata contro i Rangers dopo le due sconfitte consecutive, con la vittoria che gli ha permesso di salire al diciottesimo posto a quota 6. Domani sera affronteranno la squadra rivelazione del torneo, prima in solitaria a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Europa League in tv: guida completa alla quinta giornata. Partite, orari e dove vederle

