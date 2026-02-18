Ethan Hawke sulla polemica di Berlino | Politica? Non conterei su artisti ubriachi col jet lag

Ethan Hawke ha commentato la bagarre di Berlino, criticando gli artisti che, a suo avviso, si lasciano influenzare dal jet lag e dall’alcol durante le discussioni politiche. L’attore, noto per i suoi ruoli in film come L’attimo fuggente e Boyhood, ha espresso la sua opinione in modo diretto, sottolineando che non si può fare affidamento su artisti troppo stanchi o ubriachi per affrontare temi seri. Hawke ha anche preso posizione contro ogni forma di fascismo, ribadendo la sua posizione senza mezzi termini.

La star de L'attimo fuggente e Boyhood ha stemperato le polemiche che stanno animando il festival tedesco per poi schierarsi contro ogni forma di fascismo. Gli artisti dovrebbero parlare o no di politica? L'annosa questione che sta turbando questa edizione del Festival di Berlino attualmente in corso ha diviso le star presenti. Ethan Hawke, intervenuto per presentare il suo nuovo film, il survival thriller The Weight, ha detto la sua usando l'arma dell'ironia. Cosa ha detto Ethan Hawke alla conferenza stampa di "The Weight" "L'ultimo posto in cui probabilmente vorreste cercare consigli spirituali è un gruppo di artisti ubriachi e affetti dal jet lag che parlano dei loro film" ha commentato scherzosamente nel corso della conferenza stampa, come riferito da Variety. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

