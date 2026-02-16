Maya Hawke la figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman si è sposata Il racconto del matrimonio a New York
Maya Hawke, figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman, si è sposata a New York con il musicista Christian Lee Hutson. La cerimonia si è svolta in un locale nascosto nel quartiere di Brooklyn, davanti a pochi amici stretti e familiari. Hawke ha indossato un abito semplice e ha condiviso sui social alcune foto dell’evento, mostrando il sorriso radioso.
La cerimonia, intima e privata, si è svolta nella chiesa episcopale di St. George dove la sposa è entrata sfoggiando un abito bianco con la gonna ampia, ed è stata seguita da un ricevimento presso il Players Members Club. Maya e Christian fanno coppia fissa da alcuni anni ma il matrimonio è stato tenuto segreto fino all’ultimo, probabilmente anche per scongiurare il più possibile l’assalto di fotografi e curiosi, vista la notorietà non solo degli sposi, ma soprattutto dei genitori di lei, gli attori Ethan Hawke - che l’ha accompagnata all’altare - e Uma Thurman, che dopo essersi conosciuti nel 1997 sono stati sposati dal 1998 al 2005. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Maya Hawke si è sposata: la figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke ha detto sì al compagno, il musicista Christian Lee Hudson
Maya Hawke si è sposata il giorno di San Valentino a New York, sposando il musicista Christian Lee Hudson.
Maya Hawke alle prese col post-Stranger Things: il (saggio) consiglio del padre Ethan Hawke
Dopo il successo di Stranger Things, Maya Hawke si confronta con il percorso post-serie.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Maya Hawke si sposa a New York, per lei tutto il cast di Stranger Things; Maya Hawke si sposa a sorpresa nel giorno di San Valentino: presenti la mamma di lei (Uma Thurman) e molti attori di Stranger Things; Maya Hawke ha detto sì a San Valentino: il matrimonio a sorpresa con Christian Lee Hutson che fa impazzire i fan di Stranger Things; La coppia vip si sposa! Nozze a sorpresa il giorno di San Valentino: Davanti a tutti.
Maya Hawke, al matrimonio a sorpresa la reunion dei famosi genitoriMaya Hawke si è sposata: la figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke ha detto sì al compagno, il musicista Christian Lee Hudson ... amica.it
La star di Stranger Things Maya Hawke si è sposata, al matrimonio c’era anche un po’ di SardegnaNozze riservate a New York con quasi tutto il cast della celebre serie tv che ha reso famosa la figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman ... lanuovasardegna.it
Maya Hawke ha sposato il cantante Christian Lee Hutson a un matrimonio a sorpresa a San Valentino - facebook.com facebook