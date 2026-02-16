Maya Hawke la figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman si è sposata Il racconto del matrimonio a New York

Maya Hawke, figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman, si è sposata a New York con il musicista Christian Lee Hutson. La cerimonia si è svolta in un locale nascosto nel quartiere di Brooklyn, davanti a pochi amici stretti e familiari. Hawke ha indossato un abito semplice e ha condiviso sui social alcune foto dell’evento, mostrando il sorriso radioso.

La cerimonia, intima e privata, si è svolta nella chiesa episcopale di St. George dove la sposa è entrata sfoggiando un abito bianco con la gonna ampia, ed è stata seguita da un ricevimento presso il Players Members Club. Maya e Christian fanno coppia fissa da alcuni anni ma il matrimonio è stato tenuto segreto fino all’ultimo, probabilmente anche per scongiurare il più possibile l’assalto di fotografi e curiosi, vista la notorietà non solo degli sposi, ma soprattutto dei genitori di lei, gli attori Ethan Hawke - che l’ha accompagnata all’altare - e Uma Thurman, che dopo essersi conosciuti nel 1997 sono stati sposati dal 1998 al 2005. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

