Eternit e acqua depurata male le verità choc sul caseificio

Eternit e acqua depurata male, l’indagine rivela che il caseificio di Vicchio ha causato gravi problemi ambientali. La scoperta arriva dopo controlli approfonditi che hanno evidenziato infiltrazioni di sostanze nocive nel terreno e nelle falde acquifere. In passato, il caseificio era considerato un simbolo di sviluppo, ma ora emergono dettagli sconvolgenti sulla sua gestione. Un operatore locale, testimoniando sotto condizione di anonimato, ha riferito di aver assistito a scarichi sospetti nelle acque vicino allo stabilimento.

Firenze, 18 febbraio 2026 – Fiore all'occhiello della storia della cooperativa, motore di quel miracolo economico mugellano che contribuì a mascherare gli orrori che si consumavano nella comunità di Vicchio. Oggi si scopre che il caseificio che fu del Forteto, confluito nel patrimonio della fallita Fortemugello e valutato commercialmente due milioni, "vale zero", come ha illustrato il commissario liquidatore Leonardo Quagliotti durante la sua audizione presso la commissione parlamentare d'inchiesta che indaga sui poteri politici che avrebbero facilitato lo scandalo sopito per anni sotto la cenere. Al Forteto abusiva l'acqua utilizzata per il caseificio della cooperativaIl Forteto ha usato illegalmente l'acqua del suo caseificio, e questo fatto emerge da un'udienza con il professor Leonardo Quagliotti, commissario di Fortemugello, la nuova denominazione della cooperativa in liquidazione.