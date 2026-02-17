Al Forteto abusiva l' acqua utilizzata per il caseificio della cooperativa

Il Forteto ha usato illegalmente l’acqua del suo caseificio, e questo fatto emerge da un’udienza con il professor Leonardo Quagliotti, commissario di Fortemugello, la nuova denominazione della cooperativa in liquidazione. Durante l’audizione, Quagliotti ha spiegato che la cooperativa ha prelevato acqua senza autorizzazioni per decenni, alimentando il caseificio e altre attività. Un dettaglio concreto è che il prelievo abusivo avrebbe coinvolto anche sorgenti naturali situate nei terreni della cooperativa, senza rispettare le normative ambientali vigenti.

La commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto ha svolto l'audizione di Leonardo Quagliotti, liquidatore della cooperativa Fortemugello Per decenni la cooperativa il Forteto ha sfruttato in maniera abusiva le acque. È quanto emerso durante l'audizione dal professor Leonardo Quagliotti, commissario di 'Fortemugello', nuova denominazione del Forteto oggi in liquidazione giudiziale, davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla cooperativa di Vicchio. La cooperativa mugellana aveva più volte avanzato la richiesta per ottenimento dalla Regione di una concessione per l'acqua potabilizzata, ma questa era sempre stata negata.