Vittimismo mezze verità e mancate risposte | la versione di Meloni sul caso Paragon fa acqua da tutte le parti

Durante la conferenza stampa di inizio anno, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta sul caso Paragon e sulle accuse di spionaggio ai giornalisti di Fanpage. La sua versione dei fatti ha sollevato dubbi e contestazioni, evidenziando alcune incongruenze e mancanze di risposte chiare. Una discussione che mette in luce le difficoltà nel chiarire aspetti delicati e complessi legati alla sicurezza e alla libertà di stampa.

