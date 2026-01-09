Vittimismo mezze verità e mancate risposte | la versione di Meloni sul caso Paragon fa acqua da tutte le parti
Durante la conferenza stampa di inizio anno, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta sul caso Paragon e sulle accuse di spionaggio ai giornalisti di Fanpage. La sua versione dei fatti ha sollevato dubbi e contestazioni, evidenziando alcune incongruenze e mancanze di risposte chiare. Una discussione che mette in luce le difficoltà nel chiarire aspetti delicati e complessi legati alla sicurezza e alla libertà di stampa.
La presidente del Consiglio, durante la conferenza stampa di inizio anno, è stata chiamata a rispondere in modo chiaro sul caso Paragon e lo spionaggio subito da giornalisti di Fanpage e non solo. Invece prima ha liquidato il tema rimandando alle indagini, poi ha suggerito che la vera vittima è lei. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Arezzo brucia di gioia: l’inceneritore si fa grosso e la differenziata… fa acqua da tutte le parti!
Leggi anche: Pronostico Augsburg-Borussia Dortmund: la difesa fa acqua da tutte le parti
. Piange davanti a tutti, ma decide tutto lei. Racconta mezze verità per sembrare fragile. Usa il dolore come scudo e il vittimismo come arma. E mentre tutti la difendono… lei manovra in silenzio #fb - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.