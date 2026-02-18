Estremismo antagonista | metteva pietre sui binari un arresto nel Bolognese

Un uomo del Bolognese è stato arrestato dopo aver posato pietre sui binari, un gesto che mette a rischio la sicurezza dei treni. La polizia ha fermato il sospetto nel suo appartamento, dove ha trovato diversi oggetti collegati all’estremismo antagonista. La scoperta rafforza i timori di atti isolati ma pericolosi contro le infrastrutture. Gli investigatori stanno analizzando i materiali trovati per capire meglio le intenzioni dell’uomo e collegamenti con altri episodi simili. La vicenda resta sotto la lente delle forze dell’ordine.

BOLOGNA, 18 FEB – I carabinieri hanno arrestato un 20enne, nel Bolognese, mentre metteva pietre sui binari. Lo anticipa il Tg1 sui social. A casa del fermato sarebbe stato trovato vario materiale riconducibile all'area dell'estremismo antagonista. Secondo quanto apprende l'ANSA, l'arresto è avvenuto ieri sera nei pressi di Castel San Pietro, in provincia, in un tratto dove i carabinieri sarebbero intervenuti sulla base di una segnalazione. L'accusa è attentato alla sicurezza dei trasporti. L'attività di indagine è coordinata dalla Procura diretta dal procuratore Paolo Guido. (ANSA)