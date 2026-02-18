Metteva pietre sui binari preso un sabotatore nel Bolognese

Un giovane di 20 anni è stato fermato dai carabinieri nel Bolognese mentre cercava di mettere pietre sui binari ferroviari. La sua azione rischiava di causare un incidente grave, mettendo a repentaglio la sicurezza dei treni e dei passeggeri. Il ragazzo è stato sorpreso mentre agiva nascosto tra gli arbusti vicino ai binari, con l’intento di ostacolare il passaggio dei convogli. I militari hanno subito intervenuto, impedendo che il gesto si concretizzasse. La polizia ha confermato l’arresto e il fermo del sospettato.

I carabinieri hanno arrestato un 20enne, nel Bolognese, mentre metteva pietre sui binari. Lo anticipa il Tg1 sui social. A casa del fermato sarebbe stato trovato vario materiale riconducibile all'area dell'estremismo antagonista. Secondo quanto apprende l'ANSA, l'arresto è avvenuto ieri sera nei pressi di Castel San Pietro, in provincia, in un tratto dove i carabinieri sarebbero intervenuti sulla base di una segnalazione. L'accusa è attentato alla sicurezza dei trasporti. L'attività di indagine è coordinata dalla Procura diretta dal procuratore Paolo Guido. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Metteva pietre sui binari, preso un "sabotatore" nel Bolognese Leggi anche: “Stava mettendo pietre sui binari del treno”: arrestato 20enne nel Bolognese Leggi anche: Italia, dramma sui binari: “Preso in pieno”, c’è una vittima. Caos, tutto bloccato Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Metteva pietre sui binari, un arrestato nel Bolognese. Metteva pietre sui binari, arrestatoI carabinieri hanno arrestato un 20enne, nel Bolognese, mentre metteva pietre sui binari. A casa del fermato sarebbe stato trovato vario materiale riconducibile all'area dell'estremismo antagonista. L ... rainews.it Metteva pietre sui binari, un arrestato nel BologneseI carabinieri hanno arrestato un 20enne, nel Bolognese, mentre metteva pietre sui binari. Lo anticipa il Tg1 sui social. A casa del fermato sarebbe stato trovato vario materiale riconducibile all'area ... ansa.it Arrestato dai carabinieri un 20enne nel #bolognese mentre collocava pietre sulle #rotaie. A casa del fermato è stato trovato vario materiale riconducibile all’area dell’estremismo antagonista. #Tg1 facebook