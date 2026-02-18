Il match tra Estrela da Amadora e Tondela si gioca venerdì 20 febbraio alle 21:45. La squadra di casa punta a mantenere la porta inviolata, cercando di ottenere almeno un clean sheet. Tondela, penultimo in classifica, cerca punti per evitare la retrocessione. L’incontro si preannuncia acceso, con entrambe le formazioni determinate a conquistare i tre punti. I tifosi attendono con ansia questa sfida decisiva per il loro campionato.

Duello di grande importanza tra il neopromosso CD Tondela, penultimo in classifica e dunque a forte rischio retrocessione, e l’Estrela da Amadora, che ha otto punti in più e vuole invece stare fuori dalla lotta. La squadra di João Nuno ha vinto solo una volta nelle ultime sei giornate di campionato, ma lo ha fatto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Estrela da Amadora-CD Tondela (venerdì 20 febbraio 2026 ore 21:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un clean sheet nell’anticipo

