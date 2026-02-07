Fiorentina-Torino sabato 07 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un clean sheet al Franchi

Questa sera alle 20:45 la Fiorentina sfida il Torino al Franchi. La squadra di casa cerca punti importanti per uscire dalla zona retrocessione, attualmente terzultima in classifica. La partita si preannuncia combattuta, con l’obiettivo di ottenere almeno un clean sheet.

Sabato sera al Franchi va in scena il confronto che vede opposte Fiorentina e Torino. Per la Viola è ancora una gara cruciale dato che la classifica la vede ancora in piena zona retrocessione, terzultima dietro al Lecce. I gigliati sono obbligati ad ottenere un risultato positivo dopo le tre sconfitte di fila tra campionato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Sabato sera il Franchi ospita Fiorentina e Torino per una partita che si preannuncia importante per entrambe.

Fiorentina-Torino, le formazioni ufficialiFiorentina e Torino scendono in campo nel match valido per la 24ª giornata di Serie A. Reduci da due sconfitte consecutive in campionato i padroni di casa cercano punti fondamentali in chiave salvezza ... fantacalcio.it

LIVE Fiorentina-Torino: formazioni UFFICIALI e prepartita in direttaFiorentina-Torino, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it

Serie A, Genoa-Napoli1-2 : azzurri a caccia di punti per rimanere in zona Champions Alle 20.45 Fiorentina-Torino, la Viola cerca punti salvezza contro i granata di Baroni. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio- facebook

