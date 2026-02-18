Il match tra Estrela da Amadora e CD Tondela si gioca venerdì 20 febbraio alle 21:45. La causa è la lotta per la salvezza: il Tondela, penultimo, cerca punti per evitare la retrocessione, mentre l’Estrela punta a consolidare la posizione in classifica. Il Tondela ha bisogno di una vittoria per risalire dalla zona pericolosa, mentre l’Estrela mira a mantenere il margine di sicurezza. Entrambe le squadre vogliono ottenere i tre punti, sapendo che ogni risultato può cambiare gli equilibri in classifica.

Duello di grande importanza tra il neopromosso CD Tondela, penultimo in classifica e dunque a forte rischio retrocessione, e l’Estrela da Amadora, che ha otto punti in più e vuole invece stare fuori dalla lotta. La squadra di João Nuno ha vinto solo una volta nelle ultime sei giornate di campionato, ma lo ha fatto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Estrela da Amadora-CD Tondela (venerdì 20 febbraio 2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici

Porto-Estrela da Amadora (lunedì 15 dicembre 2025 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Risultato netto al Do Dragao?Analisi e pronostici del match tra Porto e Estrela da Amadora, in programma lunedì 15 dicembre 2025 alle 21:45.

Porto-Estrela da Amadora (lunedì 15 dicembre 2025 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Dragoni favoritissimi nel posticipoNel posticipo della quattordicesima giornata di Primeira Liga, il Porto ospita l’Estrela Amadora lunedì 15 dicembre 2025 alle 21:45.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.