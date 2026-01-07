Il Parco del Beigua inaugura il nuovo anno con una visita guidata alla Badia di Tiglieto

Il Parco del Beigua apre il nuovo anno con una visita guidata alla Badia di Tiglieto, organizzata dalle Guide del Parco. Un'occasione per riscoprire il patrimonio storico e naturale della zona attraverso un percorso tranquillo e riflessivo, ideale per chi desidera riprendere il ritmo dopo le festività. Un momento di scoperta e relax in un contesto ricco di storia e natura, per iniziare il 2024 con calma e consapevolezza.

Il Parco del Beigua inaugura un nuovo anno di attività con le Guide del Parco con un'uscita lenta, che ci farà riprendere il ritmo dopo le feste. Sabato 10 gennaio appuntamento alla Badia di Tiglieto per la visita guidata al complesso cistercense, dal chiostro all'Armarium, per terminare nella.

