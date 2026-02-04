Fiorentina Paratici ufficialmente operativo! Giuseppe Comisso lo accoglie così Nominato anche il nuovo Capo dell’Area Scouting ecco chi è

Giuseppe Paratici è finalmente entrato ufficialmente in funzione alla Fiorentina. La società ha annunciato la sua nomina e anche quella del nuovo Capo dell’Area Scouting, segnando un passo importante per la squadra. La comunicazione è arrivata tramite il sito ufficiale, confermando le novità nel settore dirigenziale. Ora si attende di vedere come queste decisioni influenzeranno il mercato e le strategie future della Fiorentina.

© Calcionews24.com - Fiorentina, Paratici ufficialmente operativo! Giuseppe Comisso lo accoglie così. Nominato anche il nuovo Capo dell’Area Scouting, ecco chi è

Approfondimenti su Fiorentina Paratici

Fiorentina, Fabio Paratici è il nuovo DS: operativo al Viola Park

La Fiorentina ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo.

Fiorentina, ufficiale Paratici: ecco da quando sarà operativo

È stato confermato: Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, con operatività prevista a partire dal 4 febbraio.

Ultime notizie su Fiorentina Paratici

Argomenti discussi: La settimana che porta in dote un nuovo dirigente. Ecco l'uomo di calcio per la Fiorentina; La Repubblica - Paratici ha ricostruito la Fiorentina per Vanoli; Un difensore, un mediano, ma non solo. CorFio: Le mosse di Goretti e Paratici; UFFICIALE | Paratici-Fiorentina c’è la data della presentazione Contratto blindato fino al 2030.

