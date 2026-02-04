Fiorentina Paratici ufficialmente operativo! Giuseppe Comisso lo accoglie così Nominato anche il nuovo Capo dell’Area Scouting ecco chi è

Giuseppe Paratici è finalmente entrato ufficialmente in funzione alla Fiorentina. La società ha annunciato la sua nomina e anche quella del nuovo Capo dell’Area Scouting, segnando un passo importante per la squadra. La comunicazione è arrivata tramite il sito ufficiale, confermando le novità nel settore dirigenziale. Ora si attende di vedere come queste decisioni influenzeranno il mercato e le strategie future della Fiorentina.

Fiorentina, Fabio Paratici è il nuovo DS: operativo al Viola Park La Fiorentina ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo. Fiorentina, ufficiale Paratici: ecco da quando sarà operativo È stato confermato: Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, con operatività prevista a partire dal 4 febbraio. La settimana che porta in dote un nuovo dirigente. Ecco l'uomo di calcio per la Fiorentina; La Repubblica - Paratici ha ricostruito la Fiorentina per Vanoli; Un difensore, un mediano, ma non solo. CorFio: Le mosse di Goretti e Paratici; UFFICIALE | Paratici-Fiorentina c'è la data della presentazione Contratto blindato fino al 2030. Paratici nuovo direttore sportivo della Fiorentina, ora è ufficiale: la nota del clubI viola danno il benvenuto all'ex dirigente di Juve e Tottenham, con un messaggio speciale da parte del presidente Giuseppe B. Commisso: tutti i dettagli Fiorentina, da oggi Paratici è ufficialmente il nuovo direttore sportivoFabio Paratici è ufficialmente il nuovo ds della Fiorentina: l'ex dirigente della Juventus è operativo a partire da oggi, 4 febbraio "La Fiorentina è in vendita e lo sanno tutti, Giuseppe Commisso appena troverà l'acquirente giusto passerà la mano. Viene da pensare che dietro Paratici ci sia già qualcuno" Le parole dell'ex dirigente viola Parla il nuovo presidente della #Fiorentina Giuseppe #Commisso

