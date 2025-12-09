Adani estasiato dall’Inter | Col Como partita da top 3 squadre al mondo! Ero a San Siro e ho visto Chivu…

Lele Adani si è espresso entusiasta dopo la convincente vittoria dell’Inter sul Como, evidenziando il livello della squadra e condividendo un ricordo di San Siro. L’ex difensore nerazzurro ha commentato l’ottima prestazione dei nerazzurri, collocandola tra le più alte a livello mondiale.

Inter News 24 L’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, ha voluto dire la sua in merito alla roboante vittoria dei nerazzurri per 4 a 0 contro il Como. Ai microfoni di Viva el Futbol, Lele Adani ha tessuto le lodi dell’ Inter dopo il poker rifilato al Como. L’ex difensore ha definito la prestazione della squadra guidata da Cristian Chivu come uno spettacolo di livello assoluto, paragonabile per qualità e occupazione degli spazi a corazzate mondiali come Barcellona e Manchester City. Secondo l’opinionista, i nerazzurri hanno mostrato una superiorità schiacciante, manipolando tatticamente il pressing dei lariani: Adani ha svelato un retroscena notato a San Siro, descrivendo come il tecnico rumeno abbia ordinato al regista Hakan Calhanoglu di abbassarsi sulla linea difensiva per attirare gli avversari e colpirli in costruzione. 🔗 Leggi su Internews24.com