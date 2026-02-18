Ero lì ho visto tutto | Garlasco la bomba dopo 19 anni | chi parla oggi C’era sangue… VIDEO

Paolo, testimone ocularo, ricorda il delitto di Garlasco avvenuto 19 anni fa, dopo aver assistito alla scena nel suo appartamento. Quel giorno, ha visto sangue sui vestiti della vittima e l’ha riconosciuta subito. Ora, con il passare del tempo, rivela dettagli inediti che non erano mai stati resi pubblici. La sua testimonianza riaccende il dibattito sul caso, ancora irrisolto. La sua presenza in aula ha acceso nuovo interesse tra gli investigatori e gli appassionati di cronaca nera.

A 19 anni dal delitto di Garlasco, uno dei casi più discussi della cronaca italiana torna al centro dell’attenzione. Non per una nuova svolta processuale, ma per il racconto di chi, la mattina del 13 agosto 2007, entrò per primo nella villetta di via Pascoli e si trovò davanti a una scena che avrebbe segnato per sempre la memoria di molti. Negli studi di Mattino Cinque hanno parlato due carabinieri presenti nelle primissime fasi: l’ex Maresciallo Roberto Pennini e il Colonnello Gennaro Cassese. Il focus è tutto su ciò che videro e su come, in quelle ore decisive, venne gestita la documentazione della scena del crimine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

