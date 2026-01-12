Aveva in mano un attrezzo Garlasco un testimone parla dopo 18 anni | Cosa ho visto
Un testimone di Garlasco ritorna a parlare dopo 18 anni, ricordando un particolare dettaglio legato all’omicidio di Chiara Poggi del 2007. Le sue parole riaccendono domande e riflessioni sul caso, che negli anni ha suscitato molte discussioni. Questa nuova testimonianza contribuisce a mantenere vivo l’interesse pubblico e le indagini ancora in corso su uno dei delitti più discussi degli ultimi tempi.
Il caso Garlasco torna improvvisamente al centro dell’attenzione mediatica, riaccendendo interrogativi mai sopiti sull’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. A distanza di quasi vent’anni, nuove voci emergono dal passato e riportano alla ribalta una vicenda che continua a dividere l’opinione pubblica tra verità giudiziaria e dubbi irrisolti. >> Lutto nello spettacolo italiano, addio a una figura di spicco: l’annuncio improvviso A rilanciare il dibattito è stato un recente servizio de Le Iene, andato in onda domenica 11 gennaio su Italia 1, firmato da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
