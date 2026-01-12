Aveva in mano un attrezzo Garlasco un testimone parla dopo 18 anni | Cosa ho visto

Un testimone di Garlasco ritorna a parlare dopo 18 anni, ricordando un particolare dettaglio legato all’omicidio di Chiara Poggi del 2007. Le sue parole riaccendono domande e riflessioni sul caso, che negli anni ha suscitato molte discussioni. Questa nuova testimonianza contribuisce a mantenere vivo l’interesse pubblico e le indagini ancora in corso su uno dei delitti più discussi degli ultimi tempi.

Garlasco, Le Iene raccolgono due nuove testimonianze sulla mattina dell'omicidio di Chiara Poggi - Le Iene tornano a Garlasco: secondo una testimone, la madre delle gemelle sarebbe stata vista in auto nei pressi di via Pascoli. virgilio.it

Garlasco, Le Iene condannate per diffamazione dalla famiglia Cappa. Ma 2 nuovi testimoni riaccendono i riflettori su Stefania e la zia di Chiara - L'autore Riccardo Festinese e il giornalista Alessandro De Giuseppe sono stati condannati in primo grado per diffamazione nei confronti della famiglia Cappa, parenti ... msn.com

Delitto di Garlasco. ALBERTO STASI infangato nella dignità personale.

Il video pubblicato da Salvo Sottile, che si domanda: quello che aveva in mano era l’incasso della serata - facebook.com facebook

