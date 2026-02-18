Ero lì ho visto Garlasco parla il carabiniere che entrò in casa Poggi

A distanza di 19 anni dal delitto che sconvolse l’Italia, il caso di Garlasco torna a occupare il centro della scena mediatica. Questa volta non per una nuova perizia o per un colpo di scena giudiziario, ma per le parole di chi, quella mattina del 13 agosto 2007, si trovò davanti a una delle immagini più drammatiche della cronaca nera italiana. A parlare, negli studi di Mattino Cinque, sono stati due carabinieri che entrarono per primi nella villetta di via Pascoli: Roberto Pennini e Gennaro Cassese. >> Bimbo e cuore bruciato, l’annuncio choc: cosa succede Il loro racconto riporta indietro nel tempo, in quelle ore sospese in cui la tranquillità estiva della provincia pavese venne spezzata dalla scoperta del corpo senza vita di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, testimone: "La mattina del delitto ho visto la madre delle gemelle Cappa vicino a casa Poggi, Stasi non l'ha visto nessuno"La mattina del delitto a Garlasco, una testimone anonima racconta di aver visto la madre delle gemelle Cappa vicino a casa Poggi, ma nessuno ricorda di aver visto Alberto Stasi quel giorno.

Sofia Goggia: “Quando ho visto che ero terza ero perplessa…”Sofia Goggia si trova terza dopo la prima manche dello slalom gigante a Cortina d’Ampezzo, causa una gara molto veloce e combattuta.

