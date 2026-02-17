I testi delle 30 canzoni di Sanremo 2026 dal male necessario di Fedez alla ninna nanna a Gaza di Ermal Meta
I testi delle 30 canzoni di Sanremo 2026 sono stati diffusi, dopo che Fedez aveva annunciato il suo brano
Manca poco a Sanremo 2026 e dopo aver svelato i titoli delle canzoni dei 30 in gara, ora è tempo dei testi. Come ogni anno, a margine dell’avvio della kermesse dell’Ariston, dopo aver fantasticato su ciò che i cantanti porteranno al Festival arrivano le conferme, con i testi integrali resi noti. E così si evidenzia un’Italia fragile, ironica, arrabbiata e nostalgica nelle parole degli artisti, tra chi come Arisa fornisce uno sguardo interiore e autobiografico fino al “male necessario” di Fedez e Marco Masini. Ma non mancano i riferimenti ad alluvioni e a Gaza, soprattutto in “Stella stellina” di Ermal Meta, una ninna nanna cantata a una bimba della Striscia senza nome. 🔗 Leggi su Virgilio.it
